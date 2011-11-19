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Yaşam

Simav'da konutlar teslim ediliyor KÜTAHYA (A.A)

19 Kasım 2011 18:45

-Simav'da konutlar teslim ediliyor KÜTAHYA (A.A) - 19.11.2011 - Toplu Konut İdaresinin (TOKİ), Simav'da 19 Mayıs'ta meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremde evleri yıkılan ve ağır hasar görenler için yaptırdığı kalıcı konutların anahtarlarının hak sahiplerine teslim edilmesine başlandı. TOKİ'nin deprem sonrası 6 ayda tamamladığı afet konutlarının 108'inin anahtarları, hak sahiplerine verildi. Muradınlar Mahallesi'ndeki şantiyede anahtarlarını alan depremzedeler, konutların elektrik, su ve kalorifer tesisatlarının hazır olduğunu, dairelerin verilen sözlere uygun olarak teslim edilmesinden mutlu olduklarını söyledi. TOKİ'nin 928 kalıcı konut yaptırdığı ve başvuruda bulunan 704 kişinin, anahtarlarını 24 Kasıma kadar teslim alacağı ifade edildi.

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