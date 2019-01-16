Simav'da kar gitti, soğuk geldi

Mehmet YENEN/SİMAV (Kütahya), ( DHA) - KÜTAHYA\'nın Simav ilçesinde, dün hayatı olumsuz yönde etkileyen yoğun kar yağışı, gece yarısından sonra etkisini yitirdi. Kentte hava iyice soğurken, kar kalınlığı şehir merkezinde 20, yüksek kesimlerde ise 35-40 santimetreyi buldu.

Gece yarısı termometrelerin sıfırın altında eksi 7-8 dereceleri gösterdiği Simav\'da, aşırı soğuk ve buzlanma yüzünden süs havuzlarıyla park ve bahçelerdeki havuzlar dondu. Ortaya, kartpostallık görüntüler çıktı. Çoğu vatandaş, ev ve işyerlerinin önüne akşamdan park ettikleri araçlarını çıkaramadıkları için sabah işlerine yaya olarak gitmek zorunda kaldı. Ev ve işyerlerinin çatılarında oluşan buz sarkıtlarının boyutları ise görenleri şaşırttı. Simavlı Yavuz Oturakkaya (72) da, \"Simav son 10 yıldır böylesine etkili bir kar yağışı görmedi\" dedi.

Belediye ekipleri, ana yolları araç ve yaya trafiğine açabilmek amacıyla bir yandan kar küreme, bir yandan da tuzlama çalışmasını sabaha kadar sürdürdü. Simav Belediye Başkanı AK Partili Süleyman Özkan, ana yollarla bazı cadde ve sokaklardaki karları eritmek için 6 tonu aşkın tuz kullandıklarını, temizlik işçilerinin de sabaha kadar mesai yaparak yollarda biriken karları temizlediğini belirtti.



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