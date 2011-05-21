-SİMAV'DA HASAR TESPİT ÇALIŞMASI SİMAV (A.A) - 21.05.2011 - Kütahya Valisi Kenan Çiftçi, 5.9 büyüklüğünde depremin meydana geldiği Simav ilçesinin afet bölgesi ilan edilmesi konusunda vatandaşların talepte bulunduğunu belirterek, ''Bunun için öncelikle hasarın tam olarak tespit edilmesi gerekir. Bu tespitleri yapacağız, rapor hazırlayıp Ankara'ya göndereceğiz. Rapor, afet ilan edilme şartlarına uyuyorsa elbette ilan edilecektir'' dedi. İlçe Jandarma Komutanlığı bahçesinde Kriz Merkezi toplantısına katılmasının ardından AA muhabirine açıklama yapan Çiftçi, kent girişindeki Leylükkürü mevkisinde oluşturulan çadır kentteki 654 çadırda yaklaşık 4 bin kişinin, depremden etkilenen Pazarlar, Şaphane ve Hisarcık ilçelerinde ise 1200 çadırda 10 bin kişinin kaldığını bildirdi. Çadırlardaki vatandaşların tüm ihtiyaçlarının giderildiğini belirten Çiftçi, şöyle devam etti: ''Seviye Belirleme Sınavları (SBS) ve Lisans Yerleştirme Sınavlarına (LYS) hazırlanan öğrenciler çadır talep etti. Hemen çadır kurduk, 10 öğretmenle bu ihtiyacı giderdik. Hasar gören camiler ve ibadet ihtiyacı var. Bunun için de çadırlar kurduk. Zamanla ihtiyaçlar artıyor. Toprak olan ara yollara parke taşı döşedik. Çamaşırhane, banyo, tuvalet ihtiyaçlarını karşıladık. Devlet olarak vatandaşların mağdur olmaması için tüm imkanlar seferber edildi. Kimse çadırda kalmak istemez. Bu elbette geçici bir çözümdür.'' Çiftçi, üşüyen vatandaşlar için odun dağıttıklarını ve elektrik sorununu çözmeye çalıştıklarını anlatarak, en kısa sürede depremin yaralarını saracaklarını söyledi. -HASARLI 802 BİNADAN 53'Ü YIKILACAK- Hasarlı binaların sakinlerinin yerleştirileceği konutlar için planlama yaptıklarını dile getiren Çiftçi, belirlenen 6 alanda zemin etüdü gerçekleştirileceğini bildirdi. Seçilecek alana uydu kent veya mahalle kurulacağını, ancak burasının ''yeni Simav'' diye nitelenemeyeceğini ifade eden Çiftçi, şöyle konuştu: ''Depremin üzerinden 40 saat geçmesine rağmen yaklaşık 1200 çadır kuruldu. Vatandaşların acil ihtiyaçları karşılandı. Hızlı ve seri çalışıyoruz. İlk günden beri günde iki kez toplanıp neler yapacağımıza karar veriyoruz. Hasar tespitinin yüzde 80'ini tamamladık. Şu an itibariyle 802 hasarlı bina var. Elbette bu sayı artabilir. Bu binalardan 53'ü kesin yıkılacak. 14'ü zaten yerle bir olmuş, yıkılmış. Kaymakamlık binasına 'oturulamaz' raporu verildi. Okullar, camiler, bazı jandarma karakolları ve Halk Eğitim Merkezi binasında sorun var. En kısa zamanda gereğini yapacağız.''