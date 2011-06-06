-SİMAV'DA HASAR TESPİT ÇALIŞMALARI TAMAMLANDI ANKARA (A.A) - 06.06.2011 - Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, çeşitli illerden görevlendirilen 185 teknik personelden oluşan 68 ekibin Simav, Şaphane, Pazarlar ve Hisarcık merkez, köy ve beldelerinde kesin hasar tespit çalışmalarını tamamladığını belirterek, bununla ilgili listelerin mahallinde, 7 Haziran'dan itibaren ilan edileceğini bildirdi. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Başkanlık tarafından Kütahya Valiliği emrine, acil ihtiyaçların karşılanması amacıyla ilk etapta gönderilen 4 milyon TL'ye ilave olarak, 1 milyon TL'nin daha ulaştırıldığı ifade edilerek, toplam Acil Yardım Ödeneğin 5 milyon TL olduğu bildirildi. Başkanlık tarafından çeşitli illerden görevlendirilen 185 teknik personelden oluşan 68 ekibin Simav, Şaphane, Pazarlar ve Hisarcık merkez, köy ve beldelerinde kesin hasar tespit çalışmalarını tamamladığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi: ''Bununla ilgili listeler mahallinde 7 Haziran'dan itibaren ilan edilecektir. Simav, Şaphane, Pazarlar ve Hisarcık merkez, köy ve beldelerinde yapılan kesin hasar tespit çalışmaları kapsamında, toplam 44 bin 2 yapı (konut, işyeri, depo, ahır ve samanlık) incelenmiştir. Bu incelemeler sonucunda, 199 yıkık, 2 bin 867 ağır hasarlı, bin 761 orta hasarlı, 13 bin 131 az hasarlı, 13 bin 169 hasarsız konut, işyeri, depo, ahır ve samanlık tespit edilmiştir. TOKİ Başkanlığı tarafından, Başkanlığımızın talebine istinaden bölgede yapılacak toplam 928 konutun ihalesi tamamlanmıştır. Ayrıca, bölgede 24 ve 32 derslikli olmak üzere toplam 2 adet ilköğretim okulu ile cami ve ticaret merkezi yapılması planlanmıştır. Bu projelerin 2011 yılı kasım ayında bitirilmesi hedeflenmektedir. Afetzede ailelerin hak sahipliği ve borçlandırma çalışmalarının yapılması konusunda Başkanlığımızca Kütahya Valiliğine gerekli talimat verilmiştir. Başkanlığımız tarafından, evleri yıkılmış yaşlı ve hasta vatandaşlarımıza öncelik vermek üzere tuvaleti, banyosu, mutfağı olan 2 odalı 200 adet prefabrik Yunus Emre Konutu yapımına başlanılmış olup 36 adedinin montaj işlemi bitirilmiştir. Kalan miktarın en kısa sürede bitirilmesi için çalışmalar devam etmektedir. 175 adedinin zemin betonlarını dökme işlemi de tamamlanmıştır. Bugüne kadar afetzedelere toplam 6 bin 690 çadır, 24 bin 65 battaniye ve 9 bin 44 yatak dağıtılmıştır. Sağlık Bakanlığı ekiplerince yaklaşık 3 bin afetzedeye sağlık hizmeti verilmiştir. 10 bin 500 depremzede vatandaşa ve görevli tüm personele 3 öğün sıcak yemek hizmeti verilmeye devam edilmektedir.''