Simav’da hafif şiddette deprem

Kütahya'nın Simav ilçesinde, hafif şiddetli deprem meydana geldi.



Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsünün tespitlerine göre, saat 15.22'de, merkez üssü Simav ilçesi olan, 3.8 büyüklüğünde deprem kaydedildi.



Dün gece saat 23.48'de de 3.6 büyüklüğünde deprem olan ilçede, bazı vatandaşlar evlerini kısa süre terk etti. Bu sarsıntı sonrası yüksek katlı binalarda oturan bazı vatandaşlar evlerine giremedi ve geceyi araçlarında geçirdi.



İlk belirlemelere göre can ve mal kaybına yol açmayan depremler, vatandaşlar arasında tedirginlik yarattı.

