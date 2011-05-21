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Yaşam

SİMAV'DA EĞİTİME 30 MAYIS KADAR ARA KÜTAHYA (A.A)

21 Mayıs 2011 00:23

-SİMAV'DA EĞİTİME 30 MAYIS KADAR ARA KÜTAHYA (A.A) - 20.05.2011 - Kütahya'nın Simav ilçesinde dün meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremin ardından, ilçe genelinde ilk ve orta dereceli okullarda eğitim ve öğretime 30 Mayıs tarihine kadar ara verildi. Kütahya Valisi Kenan Çiftçi, yaptığı açıklamada, Simav'da dün saat 23.15'te meydana gelen depremin ölüm ve yaralanmalara, bina ve araçlarda zarar oluşmasına yol açtığını hatırlattı. Depremin ardından iyileştirme ve yardım çalışmalarının aralıksız sürdüğünü ifade eden Çiftçi, Simav ilçe merkezi, belde ve köylerde ilk ve orta dereceli okullarda eğitim ve öğretime 30 Mayıs tarihine kadar ara verildiğini bildirdi. Çiftçi, okullarda yeniden eğitim ve öğretime 30 Mayıs Pazartesi günü başlanacağını ifade etti.

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