-SİMAV'DA DEPREM KÜTAHYA (A.A) - 20.07.2011 - Kütahya'nın Simav ilçesinde, 19 Mayıs'ta meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremin artçı sarsıntıları sürerken, saat 00.16'da oluşan 4,2 büyüklüğündeki deprem nedeniyle vatandaşlar evlerini terk ederek dışarı çıktı. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre, saat 00.16'da merkez üssü Simav olan 4,2 büyüklüğünde deprem kaydedildi. 5 kilometre derinlikte oluşan sarsıntı, Kütahya il merkezi, Şaphane, Pazarlar, Hisarcık, Gediz, Emet ve Tavşanlı ilçelerinde de hissedildi. Simav'da, kaldıkları az hasarlı ve hasarsız evlerinde sarsıntıyı hisseden vatandaşlar, panikle dışarı çıkarak üzerlerindeki şoku atlatmaya çalıştı. Kimilerinin araçlarına binerek kentten ayrılıp yakınlarının yanına, kimilerinin ise geceyi geçirmek üzere daha önce terk ettikleri çadırlara gittiği gözlendi. Vatandaşlar, iki gün önce Simav'a 29 kilometre uzaklıktaki Şaphane'de aynı büyüklükte bir deprem yaşandığını ve onu da aynı şiddette hissettiklerini ifade ederek, depremle yaşamaya alıştıklarını söyledi. Her geçen gün unutmaya çalıştıkları deprem korkusunu bu tür sarsıntılarla yeniden hatırladıklarını ifade eden vatandaşlar, uzmanların bölgede son zamanlarda yoğunlaşan sismik hareketlerle ilgili araştırma yapmasını istedi. Yaklaşık 69 bin nüfusa sahip Simav ilçesinde 25 bine yakın kişi, 19 Mayıs'tan sonra yerleştikleri çadırlarda barınıyor.