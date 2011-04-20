-SİMAV'DA BU KEZ DE KÖPEK VAHŞETİ KÜTAHYA (A.A) - 20.04.2011 - Kütahya'nın Simav ilçesinde, bir ağılda vahşi köpeklerin saldırısına uğrayan 8 koyun telef olurken, 24 koyun yaralandı. Öreğler beldesinin Kavak Altı mevkisine sabaha karşı dağlık araziden geldiği tahmin edilen vahşi köpek sürüsü, Mehmet Ata'ya (46) ait 68 koyunun bulunduğu tel örgüyle çevrili ağıla girerek, koyunlara saldırdı. Sabah geldiği ağılda olaya şahit olan ve köpekleri taşlarla kovalayan Ata, 8 koyunun telef olduğunu, 24 koyunun ise yaralandığını belirledi ve durumu yetkililere bildirdi. Olay yerinde incelemelerde bulunan İlçe Tarım Müdürü Ali Ceylan, yaralanan 24 koyundan 13'ünün durumunun ağır olduğunu söyledi. İlk belirlemelere göre kuduz tehlikesinin bulunmadığını belirten Ceylan, önlem amacıyla köpeklerin telef ettiği koyunlardan kalan parçaların, kireçlenerek gömüleceğini ifade etti. -HALK HOPARLÖRLER ARACILIĞIYLA UYARILDI- Öreğler Belediye Başkanı Özden Akçay ise hoparlörler aracılığıyla anons yaptırıp vatandaşları ve özellikle sürü sahiplerini dikkatli olmaları yönünde uyardıklarını dile getirerek, ''Bölgede sürü otlatan diğer çobanların bu vahşeti yaşamamaları için önlem aldık. 8 koyunu parçalayıp yedikten sonra kayıplara karışan vahşi köpekleri ele geçirmek için vatandaşlarımızın desteğiyle çalışma yapacağız'' dedi. Sürü sahibi Mehmet Ata, ailesinin geçimini bu koyunlarla sağladığını anlatarak, ''Üç çocuk babasıyım. Ailemin geçimini koyunlarıma bakarak sağlıyorum. Şimdi ben ne yapacağım? Devletten yardım bekliyorum'' dedi. Aynı ilçenin Çulhalar köyünde geçen hafta kurdun saldırdığı iki kadından biri ölmüş, diğeri ağır yaralanmıştı.