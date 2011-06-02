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Yaşam

SİMAV'DA 9 BİN ARTÇI SARSINTI KAYDEDİLDİ KÜTAHYA (A.A)

02 Haziran 2011 17:44

-SİMAV'DA 9 BİN ARTÇI SARSINTI KAYDEDİLDİ KÜTAHYA (A.A) - 02.06.2011 - Kütahya'nın Simav ilçesinde, 19 Mayıs'ta meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremin ardından yaklaşık 9 bin artçı sarsıntı kaydedildi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre, merkez üsleri Simav ve çevresindeki Şaphane, Pazarlar, Hisarcık ve Gediz ilçeleri olan yaklaşık 9 bin artçı sarsıntı, 2,3 ile 5,0 arasındaki büyüklüklerde gerçekleşti. Uzmanlar, söz konusu artçı sarsıntıların bir kaç ay daha normal seyrinde devam edeceğini belirterek, bağımsız yeni bir deprem beklenmediğini bildirdi.  25 bin kişinin çadırlarda yaşadığı Simav'da depremzedelerin her türlü ihtiyacı, Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Türk Kızılayı ve yardım dernekleri tarafından karşılanıyor. -TOKİ EVLERİNİN GERİ ÖDEME TAKSİTLERİ 6 AY ERTELENDİ- Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı, Muradınlar Mahallesi'nde yaptırılan ve geçen hafta teslim edilen 196 konutun hak sahiplerinin geri ödeme taksitlerini 6 ay erteledi. Evlerine yerleşmeye başlayan vatandaşlar, deprem nedeniyle oluşan mağduriyetleri sonrası taksitlerin ocak ayına kadar ertelemesinden memnuniyet duyduklarını ifade etti.

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