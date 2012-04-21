Simav'da 4,3 büyüklüğünde deprem

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden alınan bilgiye göre, saat 19.39'da merkez üssü ilçe merkezine 28 kilometre uzaklıktaki İnlice köyü olan 4,3 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deprem, Kütahya il merkeziyle Simav'ın çevresindeki Hisarcık, Gediz, Emet, Pazarlar ve Şaphane ilçelerinde de hissedildi.

Simav'da can veya mal kaybına yol açmayan deprem nedeniyle tedirgin olan vatandaşlardan bazıları ev ve iş yerlerinden çıktı.

İnlice köyünde 16 Nisan'da 4,8 ve 4,7; dün ise 4,5 büyüklüğünde sarsıntılar meydana gelmişti.