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Yaşam

SİMAV'DA 4,2 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM KÜTAHYA (A.A)

04 Haziran 2011 20:22

-SİMAV'DA 4,2 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM KÜTAHYA (A.A) - 04.06.2011 - Kütahya'nın Simav ilçesinde, 19 Mayıs'ta yaşanan 5,9 büyüklüğündeki depremin artçı sarsıntıları devam ederken, saat 16.51'de meydana gelen 4,2 büyüklüğündeki deprem, bölgedeki vatandaşları tedirgin etti. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre, saat 16.51'de merkez üssü Simav ilçesi olan 4,2 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Deprem, Kütahya il merkezi ve Emet, Hisarcık, Şaphane, Pazarlar, Gediz ilçelerinde de hissedildi. 5,2 kilometre derinlikte oluştuğu belirlenen deprem, Simav'da özellikle çadır kentlerde yaşayan vatandaşları sokağa döktü. Simav ve çevre ilçelerde iş yerlerini açan esnaf ile sağlam binalarda kalan vatandaşlar ise depremi hissettikten sonra sokaklara çıktı. Depremin, ilk belirlemelere göre, Simav'da mevcut hasarın dışında herhangi bir hasara yol açmadığı bildirildi. 25 bin nüfuslu Simav'da vatandaşların yaklaşık 10 bini çadır kentlerde, 15 bini ise evlerinin bulunduğu mahalle ve sokak aralarına kurdukları çadırlarda yaşıyor.

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