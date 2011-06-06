-SİMAV'DA 4 BİN 623 BİNA YIKIK VE AĞIR HASARLI KÜTAHYA (A.A) - 06.06.2011 - Kütahya Valisi Kenan Çiftçi, Simav ilçesinde 19 Mayıs'ta meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremin ardından kesin hasar tespiti çalışmalarının tamamlandığını bildirerek, ''Simav, Hisarcık, Şaphane ve Pazarlar ilçelerinde 4 bin 623 bina, konut, iş yeri, depo, ahır ve samanlık yıkık ve ağır hasarlıdır'' dedi. Çiftçi, Valilikte düzenlediği basın toplantısında, Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı koordinesindeki ekiplerin, depremin merkez üssü Simav ile Hisarcık, Şaphane ve Pazarlar ilçelerinde kesin hasar tespiti çalışmalarını tamamladığını söyledi. Depremin oluşturduğu hasarın, bu çalışmalar sonucu netleştiğine işaret eden Çiftçi, şu bilgileri verdi: ''Simav, Hisarcık, Şaphane ve Pazarlar ilçelerinde 4 bin 623 bina, konut, iş yeri, depo, ahır ve samanlık yıkık ve ağır hasarlıdır. Yıkık bina, konut, iş yeri, depo, ahır ve samanlık sayısı 314, ağır hasarlı bina, konut, iş yeri, depo, ahır ve samanlık sayısı ise 4 bin 309 olarak belirlenmiştir. Bina, konut, iş yeri, depo, ahır ve samanlıklardan orta hasarlıların sayısı 2 bin 170, az hasarlıların sayısı 18 bin 286, hasarsızların sayısı 18 bin 923 olarak gerçekleşmiştir.'' -DEPREMZEDE ÖĞRENCİLER SBS'YE KÜTAHYA'DA GİRDİ- Çiftçi, basın toplantısında, 4-5 Haziran'da yapılan Seviye Belirleme Sınavlarına (SBS) Kütahya ili genelinde 7. sınıflardan 7 bin 589, 8. sınıflardan 7 bin 592 öğrencinin katıldığını söyledi. Simav, Şaphane ve Pazarlar'dan 7. sınıflardan bin 58, 8. sınıflardan bin 107 öğrencinin sınavlara girmesi gerektiğini ifade eden Çiftçi, şöyle konuştu: ''Simav, Şaphane ve Pazarlar ilçelerinden 7. sınıflardan sınava girmesi gereken bin 58 öğrenciden 650'si 14 otobüsle il merkezine taşınırken, 301 öğrenci kendi imkanlarıyla sınava geldi, 107 öğrenci ise istedikleri illerde sınava girdi. 8. sınıflardan sınava girmesi gereken bin 107 öğrenciden 650'si 14 otobüsle il merkezine taşındı. 350 öğrenci kendi imkanlarıyla sınava geldi, 107 öğrenci istediği illerde sınava girdi. Sınava girecek öğrenciler deprem bölgesinden bir gün önce alınarak il merkezine getirildi ve 150 öğrenci Emniyet Müdürlüğünün misafirhanesinde konaklatıldı. Diğer öğrenciler ise pansiyonlara yerleştirildi. Öğrencilerin deprem bölgesinden alınarak il merkezine getirilmesi, pansiyonda konaklama planlamaları, yemekleri, sınav merkezi okulların hazırlanmasında en küçük bir sorun yaşanmadı.''