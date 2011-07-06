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Yaşam

SİMAV'DA 3,7 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM KÜTAHYA (A.A)

06 Temmuz 2011 12:59

-SİMAV'DA 3,7 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM KÜTAHYA (A.A) - 06.07.2011 - Kütahya'nın Simav ilçesinde saat 09.22'de meydana gelen 3,7 büyüklüğündeki deprem, vatandaşlar arasında korku ve endişeye yol açtı. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre, saat 09.22'de merkez üssü Simav olan 3,7 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Deprem, Simav'ın yanı sıra Şaphane, Pazarlar ve Hisarcık ilçelerinde de hissedildi. Can ve mal kaybına yol açmayan depremin yerin 5 kilometre altında meydana geldiği belirlendi. Yaklaşık 10 bin kişinin çadırlarda yaşadığı Simav'da depremi hissederek ev ve iş yerlerinden çıkan bazı vatandaşlar, bir süre sokaklarda bekledi.

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