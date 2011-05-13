-SİMAV'DA 3.5 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM KÜTAHYA (A.A) - 13.05.2011 - Kütahya'nın Simav ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre, saat 15.52'de merkez üssü Simav ilçesi olan 3.5 büyüklüğünde deprem kaydedildi. 9.2 metre derinlikte oluşan, can ve mal kaybına yol açmayan deprem, Simav ve çevre ilçelerde yaşayan vatandaşlar arasında tedirginliğe neden oldu. Bazı vatandaşlar, sarsıntının ardından ev ve iş yerlerinden ayrılarak bir süre sokaklarda bekledi.