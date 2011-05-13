T24 LogoT24 Logo
Yaşam

SİMAV'DA 3.5 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM KÜTAHYA (A.A)

13 Mayıs 2011 19:52

-SİMAV'DA 3.5 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM KÜTAHYA (A.A) - 13.05.2011 - Kütahya'nın Simav ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre, saat 15.52'de merkez üssü Simav ilçesi olan 3.5 büyüklüğünde deprem kaydedildi. 9.2 metre derinlikte oluşan, can ve mal kaybına yol açmayan deprem, Simav ve çevre ilçelerde yaşayan vatandaşlar arasında tedirginliğe neden oldu. Bazı vatandaşlar, sarsıntının ardından ev ve iş yerlerinden ayrılarak bir süre sokaklarda bekledi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Fatih Altaylı: Yerli otomobille ilgili patent başvurusu bulamadık...

Şeyma Subaşı: Keşke Acun'dan 3 çocuk yapsaydım ...

Bir insan seks sırasında ne kadar kalori yakar?...

Bakan Selçuk'tan asgari ücret açıklaması: Gelecek sene her iki taraf...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24