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Yaşam

Simav'da 3,4 büyüklüğünde deprem KÜTAHYA (A.A)

10 Ekim 2011 18:03

-Simav'da 3,4 büyüklüğünde deprem KÜTAHYA (A.A) - 10.10.2011 - Simav ilçesinde, saat 13.38'de meydana gelen 3,4 büyüklüğündeki deprem, vatandaşlar arasında korku ve endişeye yol açtı. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre, saat 13.38'de merkez üssü Simav ilçe merkezine 8 kilometre uzaklığındaki Ahlatlıçeşme köyü olan 3,4 büyüklüğünde deprem kaydedildi. 3,2 kilometre derinlikte oluşan sarsıntı, yüzeye yakın olduğu için Simav ile çevresindeki Pazarlar, Şaphane ve Hisarcık ilçelerinde de hissedildi. Can ve mal kaybına yol açmayan depremi hissederek ev, iş yeri ve okullarından çıkan vatandaşlar, bir süre dışarıda bekledi.

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