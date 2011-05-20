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SİMAV'DA 279 ARTÇI SARSINTI ANKARA (A.A)

20 Mayıs 2011 20:40

-SİMAV'DA 279 ARTÇI SARSINTI ANKARA (A.A) - 20.05.2011 - Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı, Kütahya'nın Simav ilçesinde, saat 23.15'te meydana gelen depremin ardından, büyüklükleri 1.9 ile 4.8 arasında değişen 279 artçı sarsıntının kaydedildiğini bildirdi. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, saat 23.15'te merkez üssü Kütahya Simav olan depremin büyüklüğü 5.7 olarak açıklandı.  Açıklamaya göre, 23.15 ile 15.06 saatleri arasını kapsayan yaklaşık 16 saatte, merkez üslerinden 269'u Simav, 3'ü Şaphane, 4'ü Hisarcık, 3'ü Pazarlar olmak üzere toplam 279 artçı sarsıntı tespit edildi.

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