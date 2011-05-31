-SİMAV'DA 20 BİNANIN YIKIMINA BAŞLANDI KÜTAHYA (A.A) - 31.05.2011 - Kütahya'nın Simav ilçesinde, 19 Mayıs'ta meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremin ardından kesin hasar tespiti çalışmalarında ''hasarlı, oturulamaz'' raporu verilen binalardan 20'sinin yıkımına başlandı. Hasarlı 20 binanın yıkımı için anlaşma sağlanan İstanbul merkezli şirkete bağlı ekipler, ilk olarak Teknik ve Endüstri Meslek Lisesine bir hayırsever vatandaş tarafından 10 yıl önce yaptırılan 24 derslikli ek binayı yıktı. İş makinesiyle taşıyıcı kolonlarda darbe oluşturulmasından sonra bina çökerek enkaz halini aldı. 5 katlı binanın yıkımı öncesinde polis ekiplerince çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı. Simav Kaymakamı Yüksel Ünal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kesin hasar tespiti çalışmalarında ''hasarlı, oturulamaz'' raporu verilen binalardan 20'sinin acilen yıkılmasına karar verildiğini bildirdi. Bina sahiplerinin bilgilendirilmesinin ardından yıkıma başlandığını ifade eden Ünal, bina sahiplerinin yıkıma izin vermemeleri halinde anlaşma sağladıkları şirket aracılığıyla yıkımların gerçekleştirileceğini söyledi. Ünal, hasarlı 20 binanın yıkım çalışmasının birkaç gün içerisinde tamamlanmasının planlandığını sözlerine ekledi. Simav'daki depremin ardından yürütülen kesin hasar tespiti çalışmaları ilçe merkezinde tamamlanırken, belde ve köylerde devam ediyor. Şu ana kadar yapılan çalışmalarda 1352 konut, iş yeri ve ahırın yıkık ve ağır hasarlı olduğu belirlendi.