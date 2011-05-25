-SİMAV'A 3 MİLYON LİRA DAHA ANKARA (A.A) - 25.05.2011 - Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Kütahya'nın Simav ilçesindeki depremin ardından Kütahya Valiliğinin emrine acil ihtiyaçların karşılanması için 3 milyon lira acil yardım ödeneği gönderildiği bildirildi. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca yapılan yazılı açıklamada, Simav'daki depremin ardından yapılan çalışmalar konusunda bilgi verildi. Başbakanlık Basın Merkezinin internet sitesindeki açıklamada, Başkanlık tarafından Kütahya Valiliği emrine acil ihtiyaçların karşılanması amacıyla 3 milyon lira acil yardım ödeneği gönderildiği belirtilerek, şu bilgilere yer verildi: ''Deprem sonrası afet mahallinde faaliyetleri koordine etmek üzere Başkanlığımızdan 2 Daire Başkanı ve toplam 6 mühendis görevlendirilmiştir. Başkanlığımız tarafından çeşitli illerden görevlendirilen teknik personel 23 Mayıs itibarıyla ön hasar tespit çalışmalarını tamamlamıştır. Başkanlığımızca çeşitli illerden görevlendirilen 140 teknik personelden oluşturulan 70 ekip ile kesin hasar tespit çalışmalarına başlanmıştır. Afet mahallinde yürütülen çalışmalara destek vermek üzere Afyon, Bursa, İstanbul, İzmir Arama-Kurtarma Birliklerinden yeterli sayıda personel ve araç görevlendirilmiştir. Kızılay tarafından sevk edilen çadır sayısı 5 bin 175 olup tamamı dağıtılmıştır. 24 bin 065 battaniyenin 23 bini, 9 bin 44 yatağın 6 bin 344'ü dağıtılmıştır. Kalan 2 bin 700 yatağın dağıtımına devam edilmektedir.'' Toplum Destekli Polislik Büro Amirliğince ''Yalnız Değilsiniz Projesi'' kapsamında, 734 çadırın ziyaret edildiği vurgulanan açıklamada, merkez çadırkent bölgesinde 1 polis karakolunun kurulduğu bildirildi. İlçe Jandarma Komutanlığının toplumsal destek kapsamında köylerde çadırlarını kuramayanlara yardım ettiği ve gerekli asayiş önlemlerini aldığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi: ''İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından çadırkentte kurulan SBS ve LYS çadırlarında görevlendirilen öğretmenler tarafından hazırlık kursları verilmektedir. Öğrencilere psikolojik danışma ve rehberlik hizmeti sağlanmaktadır. Öğretmenlik ilk atama müracaatları bu çadırlardan yapılmaya devam edilmektedir. İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğünce psikososyal destek hizmetlerine devam edilmektedir. Kütahya İl Özel İdaresi tarafından afetzedelerin acil ihtiyaçları karşılanmaktadır. İçme suyu, kullanma suyu tesisatı tamamlanmış olup aydınlatma sorunu ortadan kaldırılmıştır. Sağlık Bakanlığı, 36 kişilik UMKE ekibi, 10 kişilik gezici sağlık ekibi ile Kütahya İl Sağlık Müdürlüğü ise 1 sahra hastanesi, 70 kişilik ekip ve 6 ambulansla hizmet vermektedir. Kızılay, Simav Belediyesi ve Simav Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Aşevi ile Kütahya Valiliği İl Özel İdaresi ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü mutfağı 10 bin depremzede vatandaşa ve görevli tüm personele 3 öğün sıcak yemek hizmeti vermeye devam etmektedir.'' Açıklamada, tüm güvenlik önlemlerinin alınarak riskli minare ve binaların yıkımına başlandığı, Başkanlık tarafından 200 prefabrik Yunus Emre konutlarının yapımı için yer tespiti yapıldığı, altyapı ve betonarme çalışmalarının devam ettiği, belirtildi. TOKİ tarafından 2 ayrı bölgede toplam bin 248 konut ve 24 derslikli 2 ilköğretim okulu yapımına başlandığının da belirtildiği açıklamada, İçişleri Bakanlığı tarafından Afet ve Acil Durum Yönetimi Merkezinde yürütülen çalışmalara destek olmak üzere Sivas ve Kırşehir illerinden 2 Vali Yardımcısı görevlendirildiği bilgisi de yer aldı.