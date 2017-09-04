Simav Eynal Kaplıcaları'nda bayram yoğunluğu

Mehmet YENEN / SİMAV (Kütahya), (DHA)- KÜTAHYA\'nın Simav İlçesinde belediyenin işlettiği Eynal Kaplıcaları\'ndaki tesisler, 10 günlük Kurban Bayramı tatilinde yerli ve yabancı turistlerin akınına uğradı.

Eynal Kaplıcaları İşletme Müdürü Cemil Baybuk 800 yatak kapasiteli tesislerin bayram sürecinde tamamen dolduğunu, rezervasyon yaptırmadan gelen müşterilerin ise memleketlerine dönmek zorunda kaldıklarını bildirdi. İşletme Müdürü Baybuk, tarihi 3 bin yıl öncesine dayanan ilçe merkezine 5 kilometre uzaklıktaki Eynal Kaplıcaları\'nda yer altından 700 metre derinlikten çıkan 162 derecelik mineralli suyun romatizma başta olmak üzere birçok hastalığın tedavisine yardımcı olduğunun bilimsel raporlara dayandığına dikkat çekti.

Baybuk, \"10 günlük Kurban Bayramı tatilini fırsata dönüştürmek isteyenler her zaman olduğu gibi bu yıl da Eynal kaplıcalarımızı tercih etti. Bundan çok büyük bir mutluluk duyuyoruz. Kaplıcamızda 700 metre derinlikten çıkan 162 derecelik şifalı sıcak suyumuzun romatizma başta olmak üzere 14 ayrı hastalığın tedavisinde yardımcı olduğu Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü\'nden aldığımız rapor ile tespit edilmiş durumda. Vatandaşlarımız bunu biliyor. Kaplıcamızın fiyatı da emsallerine göre çok ucuz olduğu için tercih ediliyoruz\" dedi.

Eynal Kaplıcaları\'nın doğa içe iç içe olduğunu vurgulayan Baybuk, \"Vatandaşlar hem hastalıklarına şifa buluyor, hem de doğa ile baş başa güzel bir tatil geçiriyor. Bizler de onlara kaliteli bir sağlık hizmeti sunabilmek için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Bu bayramda boş yatağımız kalmadı. Rezervasyon yaptırmadan gelenleri geri göndermek zorunda kaldığımız için de üzgünüz\" diye konuştu.

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