Simav Çayı'ndan zehir akıyor

Kütahya'nın Simav ilçesinden doğan ve Balıkesir'in Bigadiç ilçesinden geçip Susurluk Çayı ile birleşerek Marmara Denizi'ne dökülen Simav Çayı, 20 yılı aşkın bir süredir çevresindeki sanayi tesisleri ve evsel atıkların neden olduğu kirlilikle boğuşuyor.

İçerisinden geçtiği yerleşim birimlerine hayat veren Simav Çayı, günümüzde çevresine zehir saçıyor. Simav ilçesinden doğan ve Balıkesir'in Bigadiç ilçesinden geçip Susurluk Çayı ile birleşerek Marmara Denizi'ne dökülen Simav Çayı'nın geçtiği yerleşim biriminde oturanlar gerekli önlemlerin alınmaması nedeniyle tehlike yaşıyor. Başta balıklar olmak üzere çayda yaşayan canlılardaki toplu ölümlerin giderek artması çevredekileri endişelendiriyor.

Simav'a 15 kilometre uzaklıktaki Gölköy'de yaşayan İlhami İnce, "Artık Simav Çayı, zehir çayı oldu. Akşamları da gündüzleri de kokudan duramıyoruz. Balık ölümlerindeki artışın yanı sıra artık insan sağlığını da tehdit eder hale geldiğini gözler önüne seriyor. Çok zor durumdayız. Ne arıtma var, ne temizlik var. Artık anlatılacak bir şey kalmadı. Gerekenin yapılmasını istiyoruz. En azından Simav'da bulunan arıtmalar çalışır duruma gelsin, temizlensin. Daha önce biz burada yüzüyorduk, balık avlıyorduk" dedi.

Köy halkından Mehmet Duran da "Simav Çayı önceleri çevresine hayat veriyordu. Şimdi çevresindeki 11 köye zehir saçıyor. Yetkililerden özellikle Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan bu konuya el atmasını rica ediyoruz. İnsanlar artık Simav Çayı'nın çevresinde yaşamaz oldu. Göç başladı. Çocuklarımızın geleceği de tehlike altında. Araştırsınlar. Simav'da kanser hastalığı giderek artıyor. Sebebi de Simav Çayı'na bırakılan sanayi ve evsel atıklardır" diye konuştu.

Gölköy Köyü Muhtarı Mehmet Türk , "Balık ölümleri ile ilgili Simav İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'ne durumu bildirdik. Uzmanlar gelip bölgede inceleme yaptı. Hem Simav Çayı'nın suyundan hem de ölen balıklardan numune alıp gittiler. Neticesini bize bir rapor halinde sunacaklarını bildirdiler, bekliyoruz" dedi. (DHA)