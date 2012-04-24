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Yaşam

Simav 8 günde 306 kez sallandı

Simav'ın doğusunda yoğunlaşan depremlerin sayısı, büyüklükleri 2,0 ve 4,8 arasında olmak üzere 8 günde 306'ya ulaştı

24 Nisan 2012 14:35

Simav'da 16 Nisan'da meydana gelen 4,8 ve 4,7 büyüklüğündeki iki depremin ardından 8 günde 306 deprem kaydedildi.
 
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün tespitlerine göre, Simav'ın doğusunda 28 kilometre uzaklıktaki İnlice köyünde 16 Nisan'da 4,8 ve 4,7 büyüklüğündeki sarsıntılar dahil 8 günde 3,6 ve üzerindeki büyüklükte 6 deprem yaşandı. Bu depremler kent merkezi ile Emet, Hisarcık, Pazarlar, Şaphane ve Gediz ilçelerinde hissedildi.

İlçenin doğusundaki köylerden Söğüt'te 17 Nisan'da 4,3, İnlice'de 19 Nisan'da 4,5, 20 Nisan'da ise 4,3 büyüklüğünde depremler kaydedildi.

İlçe merkezinin doğusunda yoğunlaşan depremlerin sayısı, büyüklükleri 2,0 ve 4,8 arasında olmak üzere 8 günde 306'ya ulaştı.

Simav'da 19 Mayıs 2011'de meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki deprem nedeniyle 1 kişi ölmüş, 122 kişi yaralanmış, 1619 bina ağır, 814 bina orta, 7 bin 300 bina hafif derecede hasar görmüştü

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