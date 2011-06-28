Simav 1 ,5 saatte 34 kez sallandı

T24 - Kütahya’nın Simav ilçesi, 19 Mayıs’taki 5.9’luk depremin şokunu atmak üzereyken gece saatlerinde bir kez daha sallandı. Simav'da, 4,9 ve 4,4 büyüklüklerindeki depremler dahil 1,5 saatte 2,5 ile 3,9 arasındaki büyüklüklerde 34 sarsıntı kaydedildi.

Kütahya Simav’da 19 Mayıs’ta iki can ve ağır mal kayıplarına neden olan depremin ardından, gece saatlerinde panik yaratan bir deprem gerçekleşti.

00.13 sularında meydana gelen ve büyüklüğü 4.9 olan deprem Kütahya il merkezi, Tavşanlı, Emet, Hisarcık, Şaphane, Pazarlar, Gediz ilçelerinde de hissedildi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre, Simav'da saat 00.13'te 4,9, 00.28'de 4,4 büyüklüklerinde yaşanan depremler dışında 1,5 saatte 32 sarsıntı daha oldu. En büyükleri saat 01.24 ve 02.41'de 3,9, en küçüğü ise saat 00.57'de 2,5 büyüklüklerindeki depremler, 3,8 ile 24,1 kilometre arasındaki derinliklerde meydana geldi.

10,4 kilometre derinlikte oluştuğu belirlenen deprem, Simav'da özellikle çadır kentlerde yaşayan vatandaşları tedirgin ederken, Simav Belediye Başkanı Kasım Karahan NTV'ye konuştu.

Halkın tedirgin olduğunu söyleyen Karahan, kenti dolaşmakta olduğunu, herhangi bir yıkıntıyla karşılaşmadığını ancak halkın sokağa döküldüğünü söyledi.

"Uzun süredir artçılar dinmişken 00.13’te 4.9’la sallandık" diyen Karahan, "Bu deprem halkı tedirgin etti. Vatandaşların tamamı şu an sokakta. Ben de şehri kontrol ediyorum ve şu ana kadar yıkıntı veya çöküntüyle karşılaşmadım" dedi.

Depremin yaklaşık 11 saniye sürdüğünü belirten Karahan, 19 Mayıs’taki depremde hasar gören yapıların etkilenip etkilenmediğiyle ilgili de, "Şu ana kadar o yönde bir bilgi gelmedi" şeklinde konuştu.

Karahan’ın verdiği bilgilere göre, 19 Mayıs’taki depremin ardından yapılan hasar tespit çalışmalarında 1500 orta hasarlı, 666 adet ağır yıkık ve 4500 ağır hasarlı bina tespit edildi.

19 Mayıs'tan sonraki en büyük artçı sarsıntıyı 28 Mayıs'ta 5,0 büyüklüğünde yaşayan kentten, artçı sarsıntı haberleri gelmeye devam ediyor.