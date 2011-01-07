Simao golle başladı

T24

YENİ TRANSFERLER SAHADA



Yaptığı transferlerle dikkatleri üzerine çeken, ancak ligin ilk yarısında beklentilerin altında kalan Beşiktaş, devrearası hazırlıklarını sürdürdüğü Antalya’da Sivasspor’la hazırlık maçı yaptı. Ntvmsnbc'de yer alan haber şöyle:Beşiktaş’ın yeni Portekizli yıldızı Simao, forma giydiği ilk maçta rakip fileleri havalandırarak büyük beğeni topladı.İlk yarının son dakikalarında yediği golle yenik duruma düşen Beşiktaş, Nobre ile skora denge getirdikten sonra yeni transferi Simao’nun kaydettiği golle 2-1 öne geçti. Ancak Hayrettin’in golüne engel olamayan siyah-beyazlılar, sahadan 2-2 eşitlikle ayrıldı.Karşılaşmaya hızlı başlayan taraf Sivasspor oldu. Kırmızı beyazlı ekip, 43. dakikada Erman Kılıç’ın kaydettiği golle 1-0 öne geçti ve ilk yarıyı da aynı skorla önde kapattı.İkinci yarıya etkili başlayan Beşiktaş, 58. dakikada Mert Nobre’nin attığı golle skora denge getirdi: 1-1. Karşılaşmanın 64. dakikasında ise sahneye Beşiktaş formasını ilk kez giyen Simao çıktı. Portekizli yıldız oyuncu, kaydettiği golle siyah beyazlıları 2-1 öne geçirdi.Bu golden 3 dakika sonra Sivasspor’da Hayrettin Yerlikaya, attığı golle skora yeniden denge getirdi: 2-2.Kalan sürede iki takım da yakaladığı fırsatları gole çeviremezken, karşılaşma 2-2 eşitlikle sona erdi.Beşiktaş'ın yıldız transferlerinin üçü de bu maçta forma şansı buldu. Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Simao Sabrosa, özellikle ikinci yarı da oldukça etkili bir oyun sergiledi. Beşiktaş'ın ikinci golüne de imzasını atan Portekizli yıldız, maçın 80. dakikasında yerini Ali Kuçik'e bıraktı.Werder Bremen'den transfer edilen Hugo Almeida ise maçın 70. dakikasında Guti'nin yerine oyuna girmesine rağmen, saha içerisinde fazla bir varlık gösteremedi. Manuel Fernandes de 46. dakikada Fabian Ernst'in yerine oyuna dahil oldu ve orta sahadaki etkili oyunu ile göz doldurdu.