Silvio Berlusconi albümünü tamamladı

T24 -

AFP'nin haberine göre, kariyerine gemilerde şarkı söyleyerek başlayan Berlusconi başbakanlık görevindeki son gününde, aylardır piyasaya çıkması beklenen albümünü de tamamlamış oldu.Adının karıştığı skandallarının yanı sıra ülkesindeki ekonomik kriz için yoğun mesai harcayan Berlusconi'nin en büyük derdi, piyasaya çıkması geciken albümü olmuştu. "Il Vero Amore / Gerçek Aşk" adlı albümde şarkı sözleri Berlusconi'ye ait.