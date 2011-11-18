T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Silvio Berlusconi albümünü tamamladı

Eski İtalya Başbakanı Silvio Belusconi Il Vero Amore / Gerçek Aşk adlı albümünü tamamladı.

18 Kasım 2011 02:00

T24 - Eski İtalya Başbakanı Silvio Belusconi Il Vero Amore / Gerçek Aşk" adlı albümünü tamamladı.



AFP'nin haberine göre, kariyerine gemilerde şarkı söyleyerek başlayan Berlusconi başbakanlık görevindeki son gününde, aylardır piyasaya çıkması beklenen albümünü de tamamlamış oldu.

Adının karıştığı skandallarının yanı sıra ülkesindeki ekonomik kriz için yoğun mesai harcayan Berlusconi'nin en büyük derdi, piyasaya çıkması geciken albümü olmuştu. "Il Vero Amore / Gerçek Aşk" adlı albümde şarkı sözleri Berlusconi'ye ait.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

Star gazetesi son baskısını yaptı: “Artık 24 saat sizlerleyiz"...

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Girdiği 14 kamu sınavında başarılı oldu mülakatlarda elendi: "Lice doğumlu...

İmamoğlu, itiraz dilekçesini vermeye gitti: "Kanal İstanbul benim uykularımı kaçırıyor,...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24