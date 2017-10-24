'Silver Fast' Marmaris'te

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA)- MARMARİS Limanı\'na, dünyanın en büyük ve en hızlı alüminyum yatı \'Silver Fast\' demir attı. 80 milyon euro değerindeki yat, görenleri hayran bıraktı.

Dünyanın en zenginlerine üst düzey hizmet veren bir firmaya ait \'Silver Fast\' adlı lüks sürat yatı, Marmaris\'e geldi. Dün akşamüstü ilçe merkezinde bulunan gümrüklü limanın küçük iskelesine demir atan lüks yat, görenleri hayran bıraktı. 77 metre uzunluğunda ve haftalık kirası 2 milyon 400 bin lira olan 80 milyon değerindeki yatın, açık denizdeki fırtına nedeniyle ve akaryakıt ikmali için geldiği öğrenildi. Singapur\'dan çıkan ve Süveyş Kanalı\'nı geçerek Marmaris\'e gelen lüks yatın limanda 10 gün kalacağı, akaryakıt, gıda ikmali ve bakım sonrası adı gizli tutulan müşterilerini alarak ayrılacağı bildirildi.

Cayman Adaları bayraklı \'Silver Fast\'in, 2015 yılında dünyaca ünlü İtalyan firması tarafından her türlü lüks düşünülerek iç aksamı düzenlendi. Ana güvertesinde isteğe göre açılabilir panoramik özel üretim camlar bulunan yat, fitness salonu, masaj odası, spa ve güzellik salonu, kış bahçesi, özel çalışma odası ve altın kaplama banyo aparatlarıyla 20 kişi ile rahatça seyahat edilebilecek konfora sahip. Yatta ayrıca özel partiler için özel üretim 70 bin vat gücünde ses sistemi bulunuyor.



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