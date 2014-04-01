Silvanlı Mehmet’ten iyi haber: Taburcu oldu

Diyarbakır Silvan’da 25 Mart günü polisin attığı gaz bombası fişeğinin kafasına isabet etmesi sonucu ağır yaralanan ve komaya giren 10 yaşındaki Mehmet Ezer, 6 gün boyunca yoğun bakımda gördüğü tedavinin ardından taburcu edildi.
ANF’nin haberine göre, BDP'nin seçim mitingi ardından yaşanan polis müdahalesi sırasında başına isabet eden gaz fişeği nedeniyle ağır yaralanan 10 yaşındaki Mehmet Ezer, 6 gün boyunca Dicle Üniversitesi Hastanesi Beyin Cerrahi Servisi'nde yoğun bakımda kaldı.
Doktorlar Ezer'in sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek, yapılan muayenenin ardından Ezer'in taburcu edilmesine karar verdi.