T24 LogoT24 Logo
Gündem

Silvan'ın 1 mahalle ve mezrasında sokağa çıkma yasağı

DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'ın Silvan İlçesi'nin kırsal kesiminde terör örgütü PKK'nın üst düzey ele başları ve üyelerine yönelik yapılacak operasyon nedeniyle kırsal kesimdeki bir mahalle ve mezrada sokağa çıkma yasağı ilan edildi

23 Kasım 2017 12:01

DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR\'ın Silvan İlçesi\'nin kırsal kesiminde terör örgütü PKK\'nın üst düzey ele başları ve üyelerine yönelik yapılacak operasyon nedeniyle kırsal kesimdeki bir mahalle ve mezrada sokağa çıkma yasağı ilan edildi.
Diyarbakır Valiliği, Silvan İlçesi mülki sınırları içerisinde dağlık ve ormanlık alanda faaliyet yürüten, aralarında üst düzey örgüt yöneticilerinin de bulunduğu değerlendirilen bölücü terör örgütü üyeleri ve işbirlikçilerini etkisiz hale getirmek amacıyla operasyon yapılacağını açıkladı. Valilikten yapılan açıklamada, şöyle denildi:
\"Bölgede bölücü terör örgütü mensupları tarafından kullanıldığı değerlendirilen sığınak, barınak, depo alanlarını ve uçaksavar mevziilerini tahrip etmek ve malzemeleri ele geçirmek maksadıyla operasyon düzenlenecektir. Operasyon icra edilen bölgelerde halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması ve sivil vatandaşların zarar görmemesi amacıyla, 5 bin 442 sayılı İl İdaresi Kanunu\'nun ilgili maddeleri gereğince, belirtilen bölgelerde (Silvan ilçesine bağlı olan;  Çaldere Mahallesi ve Kaso mezrasında ) 23 Kasım 2017 Perşembe günü saat 06.00’dan itibaren geçerli olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar bu bölgelerde sokağa çıkma yasaklanmıştır. Söz konusu yasağa uyulması, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği yönünden önem arz etmekte olup, yasağın bitim süresi ayrıca duyurulacaktır.\"

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DİYARBAKIR DHA DİYARBAKIR SilvanPKKDiyarbakır ValiliğiSilvanValiliktenKanunuSilvanMahallesiKasoKasımPerşembe

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

AKP'li Kurtulmuş bakanların resmî deprem toplantısında konuştu, Elazığ Valisi'nin sandalyesi...

Bakan Soylu HDP yardımını neden geri çevirdiklerini açıkladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24