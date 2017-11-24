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Silvan'daki sokağa çıkma yasağı kaldırıldı

DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'ın Silvan İlçesi'ne bağlı Çaldere ve Kaso mezralarında PKK'lı teröristlere yönelik düzenlenen operasyonlar nedeniyle dün konulan sokağa çıkma yasağı kaldırıldı

24 Kasım 2017 22:32

DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR\'ın Silvan İlçesi\'ne bağlı Çaldere ve Kaso mezralarında PKK\'lı teröristlere yönelik düzenlenen operasyonlar nedeniyle dün konulan sokağa çıkma yasağı kaldırıldı.
Diyarbakır Valiliği\'nden yapılan açıklamada Silvan ilçesi mülki sınırları içerisinde dağlık ve ormanlık alanda faaliyet yürüten, aralarında üst düzey örgüt yöneticilerinin de bulunduğu değerlendirilen bölücü terör örgütü mensuplarını ve işbirlikçilerini etkisiz hale getirmenin hedeflendiği belirtildi. Açıklamada şöyle devam edilid:
\"Bölgede bölücü terör örgütü mensupları tarafından kullanıldığı değerlendirilen sığınak, barınak, depo alanlarını ve uçaksavar mevziilerini tahrip etmek ve malzemeleri ele geçirmek maksadıyla operasyon düzenlenmiştir. Operasyon icra edilen bölgelerde halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması ve sivil vatandaşların zarar görmemesi amacıyla, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun ilgili maddeleri gereğince, Silvan ilçesine bağlı olan; Çaldere mahallesi ve Kaso mezrasında 23 Kasım 2017 Perşembe günü saat 06.00’dan itibaren duyrulan yasaklama kararı 24 Kasım 2017 Cuma günü saat 19.00 itibariyle kaldırılmıştır.Vatandaşlarımıza kendilerinin can ve mal güvenliğinin sağlanması için uygulanan yasağa uydukları için teşekkür ederiz.\"

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