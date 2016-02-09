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Silvan'da 'ses çıkarma' eyleminde 1 kişi vuruldu

Yaralı Muhammed Turunç, Silvan Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahale ardından Diyarbakır'a sevk edildi

09 Şubat 2016 12:55

Şırnak'ın Cizre İlçesi'nde sokağa çıkma yasağı ve operasyonları protesto etmek için dün gece Diyarbakır'ın Silvan İlçesi'nde 'Ses çıkarma eylemi' yapıldı. Bağlar Mahallesi Eğitim Caddesi'ndeki eylem esnasında havai fişekler atılıldı ve silah sesleri duyuldu. Bu sırada Eğitim Caddesi üzerinde kuaför Muhammed Turunç, nereden geldiği belli olmayan bir kurşunla yaralandı.

Doğan Haber Ajansı'nda (DHA) yer alan habere göre; silah seslerinin ardından güvenlik güçleri Eğitim Caddesi üzerinde bulunan Kaniya Navin Parkı önünde toplandı. Çevrede bulunanlar polis ekiplerinin yerde bulunan yaralı bir kişiyi araca bindirerek hastaneye götürdüğünü belirtti. Yaralı Muhammed Turunç, Silvan Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahale ardından Diyarbakır'a sevk edildi.
 

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