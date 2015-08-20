'Silvan'da sahte cesetle güvenlik güçlerine tuzak kuruluyor'

PKK’nın kent örgütlenmesi olarak bilinen Yurtsever Devrimci Gençlik Hareketi (YDG-H) ile güvenlik güçleri arasında neredeyse iki güne yaklaşan çatoışmaların yaşandığı Silvan, taranmış evler, yanmış işyerleri ve araç görüntüleriyle doldu. Ortaya çıkan bir görüntüde bir ayağına bot giydirilmiş ceset görünümü verilmiş mankenle güvenlik güçleri yaklaşınca patlatılacak sahte tuzağın kurulduğu ortaya çıktı.

Silvan’da sokağa çıkma yasağı geçen pazartesi günü saat 21.00 sularında ilan edildi ve dün sabah 07.00’de kalktı. Toplam 34 saat, yani bir buçuk güne yakın bir süre devam etti sokağa çıkma yasağı. Ve Silvan dün sabahtan itibaren normale dönmeye çalışsa da, geçen bir buçuk gün içinde yaşanan büyük çatışmanın izlerinin bu ilçenin görüntüsü üzerinden kolay kolay kalkmayacağı anlaşıldı.

Radikal'den İdris Emen'in Silvan'daki son durum hakkındaki izlenimlerini aktardığı haberi şöyle:

Fırınların önünde uzun kuyruklar

Dün Silvan sokaklarında yürürken en çok dikkatimizi çeken, ilk defa rahat sokağa çıkabilen halkın fırınların önünde uzun kuyruklar oluşturmuş olmasıydı. Alışveriş için dışarıya çıkmış olan bir Silvanlı, “Çatışma sürecinde evde ne varsa onunla idare etmek zorunda kaldık. Eve ekmek alamıyorduk. Çocuklarımıza mama veremiyorduk. En kötüsü hastamız olmasına rağmen hastaneye gidemiyorduk” diye anlattı yaşadığı sıkıntıları.

Sahte ceset

Diyarbakır’ın Silvan ilçesi 1.5 gün süren çatışmaların izleriyle dolu. Bir bidona yerleştirilmiş bomba... Yakınında bir ayağına bot giydirilmiş ceset görünümü verilmiş manken ise güvenlik güçleri yaklaşınca patlatılacak sahte tuzak.

Mermi kovanları çocukların elinde

İlçenin ara sokaklarında dolaşırken bu çatışma sırasında YDG-H tarafından açılmış olan hendeklerin polis ekipleri tarafından kapatılma çabasının bu çatışmalarda geniş bir yer tuttuğunu fark ettik. Polisin hendekleri kapatmak için getirdiği kepçeler taranarak kullanılmaz hale gelmişti. Çatışmanın boyutunu görmek için sokağa inen vatandaşlar ise sokakta buldukları mermi kovanlarını göstererek, “Bu kovanlar biz halkın neler yaşadığını gösteriyor” diye konuşuyordu.

‘Evimizin bütün odaları taranmış’

Sokak çatışmaları ilk kez geçen hafta patlak verdiğinde ailesini ve iki çocuğunu alarak Silvan’dan kaçtıklarını söyleyen Mehmet Salih Çiçek, yaşadıklarını şöyle anlattı: “Mahallede çatışmalar tam sekiz gün önce başladı. Evimize bir kaç mermi isabet etti. Ailemi alarak Diyarbakır’a gittim. Bugün eve gelince gördüğüm manzara karşısında şok oldum. Evimizin bütün odaları taranmış, eşyalar yanmış. Evin bahçe duvarı da yıkılmış.”

‘Çocuklarımı nasıl doyuracağım?’

Çatışmalar sonucunda dükkanı yanan manifaturacı İlhan Patırtı ise başına gelenleri şöyle aktardı: “Dün sabaha kadar çatışmalar devam etti. Evden çıkamadığımız için işyerimize bakamadık. Bu sabah sokağa çıkma yasağı kalktığında dükkana geldim. Ancak dükkanın yandığını gördüm. İtfaiyeyi çağırdım, ancak itfaiye gelene kadar dükkandaki kumaşlar yanıp kül oldu. Görgü tanıkları, dükkana kurşunların isabet ettiğini ve yangının bu kurşunlar yüzünden çıktığını söylüyor. Tam 400 bin lira zararım oldu. 15 kişiye bakıyorum. Ben çocuklarımı şimdi nasıl doyuracağım?”

‘Eczane taranınca eve gittik’

Çatışma süresince hastanelerin çalışmadığını söyleyen bir eczacı ise, “Çatışmalar olurken hastaneler hizmet veremiyordu. Halkın ilaç temin etmesi için eczanemizi açık tutuyorduk. Ancak eczanemiz taranınca can güvenliğimizin olmadığını gördük. Mecburen işyerimizi kapatıp evimize çekildik” diye konuştu.

‘Sağlık ocağı da hedef oldu’

Tekel Mahallesi’nin tek sağlık ocağı olan Silvan Toplum Sağlığı Merkezi de bu çatışmalara bir şekilde hedef olmuş. Çünkü merkezin bahçesinde bulunan onlarca araç ateşe verilmiş. Hendekleri kapatmaya gelen bir kepçenin aracını devirdiğini söyleyen Hanefi Çağlar, “Aracımı evimin bulunduğu sokağa park etmiştim. Sokakta hendek vardı. Zırhlı bir kepçe hendeği kapatmak için sokağa girdi. Benim aracım trafiği kapatmıyordu. Ancak kepçe aracımı önüne alarak 10 metre sürükledi. Aracım kullanılmayacak hale geldi” diye şikâyet ediyor.