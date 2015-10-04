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Silvan'da polis, gazetecinin kafasına silah dayadı!

Özel harekât polisi, "Yasak, çekmeyeceksiniz” diye bağırdığı gazetecinin kafasına silah dayarken görüntülendi

04 Ekim 2015 21:48

Diyarbakır Silvan'da özel harekat polislerinin operasyonunu görüntülemeye çalışan Özgür Gün TV muhabiri Murat Demir ve DİHA muhabiri Serhat Yüce, kamera ve makinelerine el konarak gözaltına alındı. Olay anında, bir özel harekât polisi Özgür Gün TV muhabiri Murat Demir’in kafasına silah dayarken görüntülendi.

DİHA'da yer alan habere göre, Özgür Gün TV tarafından çekilen görüntüler, Serhat Yüce ile bir özel harekât polisinin tartışması ile başlıyor. Görüntülerde polisin “Yasak, çekmeyeceğinizi çekmeyeceksiniz” sözlerine gazeteci Serhat Yüce’nin, “Tamam çekmiyoruz” diyerek karşılık verdiği duyuluyor. Bu arada görüntülere polislere "Sakin olun" sesleri yansıyor.
Bu sözlerin ardından sinirlenen özel harekât polisi, “Bana dayılık yapma” diye bağırarak silahını Serhat Yüce'nin kafasına dayıyor.

Olayın ardından Murat Demir ile Serhat Yüce, kamera ve makinelerine el konularak gözaltına alındı. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Çalışanı Faysal Aksu ile Silvan Belediye encümeni Kerem Yılmaz da gözaltına alınırken, Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait iş makinelerine de el konulduğu belirtiliyor. 

İşte o görüntüler:

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