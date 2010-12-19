-SİLVAN'DA PATLAMA: 3 KİŞİ YARALANDI SİLVAN (A.A) - 19.12.2010 - Diyarbakır'ın Silvan ilçesindeki izinsiz gösteride meydana gelen patlamada 3 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Gazi Caddesindeki BDP ilçe başkanlığı önünde toplanan ve izinsiz gösteri yapan grup, Silvan Emniyet Müdürlüğü binası önüne kadar yürüyüşe geçti. Uyarılara rağmen dağılmayan gruba polis müdahale etti. Bu sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Patlamada yaralanan 3 kişi Silvan Devlet Hastanesine kaldırıldı.