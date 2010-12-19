T24 LogoT24 Logo
Gündem

SİLVAN'DA PATLAMA: 3 KİŞİ YARALANDI SİLVAN (A.A)

19 Aralık 2010 17:02

-SİLVAN'DA PATLAMA: 3 KİŞİ YARALANDI SİLVAN (A.A) - 19.12.2010 - Diyarbakır'ın Silvan ilçesindeki izinsiz gösteride meydana gelen patlamada 3 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Gazi Caddesindeki BDP ilçe başkanlığı önünde toplanan ve izinsiz gösteri yapan grup, Silvan Emniyet Müdürlüğü binası önüne kadar yürüyüşe geçti. Uyarılara rağmen dağılmayan gruba polis müdahale etti. Bu sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Patlamada yaralanan 3 kişi Silvan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 yaralı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

2020 için asgari ücret net 2 bin 324,7 TL olarak...

Türk-İş temsilcisi asgari ücretin açıklandığı toplantıyı terk etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24