Silvan'da Murat Şenlikleri başladı

İhsan YILMAZ/SİLVAN (Diyarbakır), (DHA)- DİYARBAKIR\'ın Silvan ilçesinde, her yıl geleneksel olarak kutlanan Murat Şenlikleri başladı.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi\'ndeki il, ilçe ve köylerden binlerce kişinin katılmıyla geleneksel olarak 27-30 Mart tarihlerinde geleneksel olarak yapılan Murat Şenlikleri, 3 gün, 3 gece sürüyor. Şenliklere katılanlar, Murat Ovası\'nda kurdukları çadırlarda kalıp, piknik yapıyor. Türbede dua edip, çalınan defler eşliğinde halay çekiyor.

MURAT ŞENLİKLERİ TARİHÇESİ

İslam ordusunun ünlü komutanlarından Muaz Bin Cebel\'e Silvan ve çevresinin fetih görevi verilir. Ordudaki sahabe komutanlarla bölgeye hareket edilmesiyle, Silvan\'ın kuzey doğusunda bulunan Kumgölü köyü yakınındaki Murat Ovası\'nda Bizanslılar pusu kuruyor. Pusuda şehit düşenler oraya defnediliyor. Savaşta komutan Muaz olarak bilinen İslam ordusundaki sahabe komutanlardan biri de şehit oluyor. Kesin tarihi bilinmemekle beraber M.S. 641 yılından beri kutlandığı rivayet edilen Murat Şenlikleri bir panayır havasında geçiyor. Bu şenlikler Anadolu\'nun en eski etkinliklerinden biri olarak kabul ediliyor.

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