Silvan'da ihtiyaç sahiplerine 30 milyon lira yardım 

İhsan YILMAZ/SİLVAN (Diyarbakır), (DHA)- DİYARBAKIR Silvan ilçesinde, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı\'nca 2017 yılında ihtiyaç sahiplerine 30 milyon 305 bin lira yardım yapıldığı belirtildi.

Silvan Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, ilçede yardıma muhtaç 14 bin 652 kişiye 4 milyon 838 bin 695 lira şartlı eğitim yardımı, 2 kişiye 3 bin lira afet yardımı, 7 bin 271 kişiye 2 milyon 233 bin 35 lira şartlı sağlık yardımı, 20 bin 943 kişiye 1 milyon 189 bin 990 lira diğer aile yardımı, bin 286 kişiye 390 bin 750 lira diğer eğitim yardımları, bin 213 kişiye 222 bin 145 lira şartlı gebelik yardımı yapıldığı belirtildi.

Silvan Kaymakamı Adem Çelik, ihtiyaç sahiplerine yardımların devam edeceğini ifade ederek, \"Silvan İlçemizde yardıma muhtaç ve fakir aile, öksüz ve yetim ailelere yönelik 2017 yılında 30 milyon 305 bin 274 lira toplamda yardımda bulunduk. 2018 yılında da vakfımızın imkanları dahilinde ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yardım yapılmaya devam edeceğiz\" dedi.



FOTOĞRAFLI