Silvan'da 577 öğretmen açığı var

İhsan YILMAZ/SİLVAN (Diyarbakır), (DHA)- DİYARBAKIR\'ın Silvan İlçe Kaymakamı Adem Çelik, ilçede 577 öğretmen açığı olduğunu söyledi.

Silvan Kaymakamı Adem Çelik, ilçede 25 bin 69 öğrencinin, bin 64 derslikte ders başı yaptığını, belirterek, 190 öğretmenin atanmasının yapıldığını, atanan öğretmenlerin güvenlik soruşturmalarının tamamlanmasını beklediklerini söyledi. Kaymakam Çelik, \"2018-2019 eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte okullarımız eğitime hazır bir durumda. Ancak 577 öğretmen açığımız var. Milli Eğitim Bakanlığı\'nca yapılan son atamalarda, Silvan ilçemize atanan 159 öğretmenin güvenlik soruşturmalarının devam etmesi nedeniyle göreve başlanmaları bekleniliyor. Geri kalan 387 öğretmen açığımızı ücretli öğretmenlerle gidermeye çalışacağız. Bu öğretmenlerimizin göreve başlamasıyla birlikte öğretmen açığımızı bir nebze de olsa gidermiş olacağız. Silvan ilçemizde öğretmen norm kadrosu bin 521\'dır, ancak yıllardan beri öğretmen eksikliğiyle eğitim öğretime devam ediliyor. Şu an 944 öğretmen görev yapmaktadır. Silvan ilçemizde bin 64 derslik mevcut olup, bu dersliklerde eğitim verecek öğretmenlerimizin bir an önce görevlendirmelerinin yapılmasını bekliyoruz. Bu yıl eğitim çıtamızın yükseltilmesi için büyük bir çaba harcayacağız\" dedi.

FOTOĞRAFLI