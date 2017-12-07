Silvan'da 50 kilo esrar ele geçirildi

İhsan YILMAZ/SİLVAN (Diyarbakır), (DHA)- DİYARBAKIR\'ın Silvan ilçesinde düzenlenen operasyon sırasında, kamyonda gizlenen 50 kilo kubar esrar ele geçirildi.

Silvan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan çalışma kapsamında, bir kamyonun kasasının alt kısmındaki derin dondurucunun içinde gizlenen 50 kilo kubar esrar ele geçirildi. Uyuşturucularla ilgili kamyon sürücüsü A.K. gözaltına alınırken, olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.



FOTOĞRAFLI