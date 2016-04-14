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Silvan’a bağlı 10 mahalle ve köyde sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Diyarbakır Valiliği, "yasağın ikinci bir emre kadar devam edeceğini" duyurdu

14 Nisan 2016 22:31

Diyarbakır’ın Silvan İlçesi’nde bulunan 10 mahallede sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde bulunan Kaso, Seydankara, Çaldere, Üçdirek, Dağcılar, Dolaplıdere, Alakuşak, Erkenciler, Ergeçidi ve Bayrambaşı köyü ve mahallelerinde ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Diyarbakır Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, yasağın ikinci bir duyuruya kadar devam edeceği belirtildi.

Açıklamada şunlar belirtildi:

“Bölücü Terör Örgütü mensuplarının yakalanması huzur ve güvenliğinin, kişi dokunulmazlığının tasarrufa mütealik emniyetin kamu huzurunun sağlanması amacıyla Silvan Kaymakamlığınca 5442 Sayılı İl İdaresi Kanununun 32/Ç maddesi gereğince 14.04.2016 sünü saat 19.00 dan geçerli olmak üzere Silvan İlçesi Kaso, Seydankara, Çaldere, Üçdirek, Dağcılar, Dolaplıdere, Alakuşak, Erkenciler, Ergeçidi ve Bayrambaşı köyü ve mahallelerinde ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu yasağa vatandaşlarımızın uyması kendi can ve mal güvenlikleri yönünden önem arz etmekte olup, yasağın bitim süresi ayrıca duyurulacaktır.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.”

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