T24 LogoT24 Logo
Gündem

Silvan’da 18 mahallede sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Yasak saat 11.00 itibariyle başladı

25 Mart 2016 15:26

Diyarbakır'ın Silvan ilçesindeki 18 mahalle ve köyde saat 11.00 itibariyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Doğan Haber Ajansı'nın (DHA) haberine göre,  Silvan Kaymakamı Murat Kütük'ün yasak kararıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bölücü Terör Örgütü mensuplarının yakalanması huzur ve güvenliğinin, kişi dokunulmazlığının tasarrufa müteallik emniyetin kamu huzurunun sağlanması amacıyla Silvan Kaymakamlığınca 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunun 32/Ç maddesi gereğince 25.03.2016 günü saat 11.00'dan geçerli olmak üzere Silvan İlçesi Boğazönü, Demirkuyu, Özlüce, Dönenkaya, Taraklı, Esenyol, Duruseven, Gürpınar, Arıköy, Taşpınar, Çiğdemli, Toklar, Kayadere, Kazandağı, Kalemli, Arataş, Başdeğirmen ve Pınar köyü ve mahallelerinde ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağının uygulanmasına karar verilmiştir" denildi.

ETİKETLER

silvandiyarbakırsokağa çıkma yasğaı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24