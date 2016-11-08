Silvan'a atanan kayyım: Vatandaş bundan sonra gelen her belediyeye hesap soracak

Diyarbakır Silvan Belediyesi'ne kayyım olarak atanan Silvan Kaymakamı Murat Kütük, Silvanlılar için belediyenin tüm imkanlarını seferber edeceklerini söyleyerek "Hendek-barikat olayları sırasında belediye çalışanları ve araçlarıyla birlikte destek verdi. Devletimiz yaşananları gözardı etmedi ve halka hizmet etmemenin bedeli olarak bizi görevlendirdi" dedi. Kütük, "Hizmet oldukça vatandaş sorgular, daha çok hizmet bekler hale gelecek. Bundan sonra gelen her belediyeye hesabını soracak" ifadesini kullandı.

Yeni Şafak'tan Aybike Eroğlu'na konuşan Kütük'ün açıklamaları şöyle:

"Belediyenin 36-37 milyon lira borcu, 1 milyon 200 bin lira aylık geliri var. Araç parkımızda sıfır kilometre araç yok, hepsi bozuk. Yalnızca 2 tane kamyon var. Bir otel, düğün salonu, merkez yok. Yollarımızın ilçemizin hali ortada. Belediyenin parasının nereye harcandığını araştırıyoruz.

"Dükkanlar için kira ihalesi yapılmamış. 5-6 bin TL'ye kiralanacak yerler 2 bin liraya kiralanmış görünüyor. Ancak onlardan da hiç kira alınmamış.

"Belediye araç-gereçlerinin kullanılmasının yanı sıra, şehir içerisinde hendek-barikat kuranlara her türlü destek verildi. Operasyonları sekteye uğratmak adına da her şey yapıldı. Dışarıdan olayları protesto etmek, operasyonları engellemek için gelen kişiler belediyede ağırlandı. Belediye önünde kamp kuruyorlardı. Operasyonları engellemek için yapılan eylemlerde belediye personeli görev alıyordu. Özellikle bu şekilde göreve aldıkları taşeron işçileri kullanıyorlardı. Belediye personeli olan 6-7 kişi olaylara aktif destek verdiği tespit edildiği için tutuklandı. Bazı kişiler de olaylardan sonra itirafçı oldu. Bu beyanlar ve direkt bağlantısı tespit edilen toplam 99 kişi tutuklandı.

"Verilen bir karar sonucu burada görevlendirildiğimi, en iyi şekilde yerine getirmeye çalışacağımı ifade ettim.

"Sokakta karşılaştığımız vatandaşlar memnuniyetlerini ifade ediyor. Ben ve arkadaşlarım da bu teveccühe layık olmak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz.

"Yıllardır çöpü alınmayan sokaklar vardı. O sokaklar için yaya ekipler oluşturduk. Mezarlıklar başta olmak üzere bakım yapılmayan alanların bakımını yaptık. Yollar bakımsızdı, temin ettiğimiz asfalt malzemeleriyle yolların yapımına başladık. Yarım kalan, kazılan yerleri parke taşlarıyla döşedik. Köylere hizmet ulaştırmak için girişimlerimiz olacak. En büyük talep olan yolların asfaltlanması işlemleri süratle bitirilecek. Çevre olarak orman müdürlüğünden ciddi sayıda fidan alacağız. Dikim sezonunda yeterince ağaç dikeceğiz. Mezarlıklar ağaçlanacak.

"Hizmet oldukça vatandaş sorgular, daha çok hizmet bekler hale gelecek. Bundan sonra gelen her belediyeye hesabını soracak. Çünkü buradaki gelen ödenekler, paralar tüm Silvan'ın hakkı. Herkesin emeği var burada. O hak talep edilecek.

"Şehir içinden geçen bir TIR'ı durdurup molotoflarla yaktılar, itfaiyeye haber verildi. İtfaiye olay yerine gitmedi. Yangını toma söndürmeye çalışırken pusu kurmuşlar. Roket atarak tomada Arif isimli bir polis arkadaşımız şehit ettiler. Örneğin sokağa çıkma yasağının vatandaşlara duyurulması için hoperlörlerden anons yapılması gerekiyor. Belediye hoperlörümüz bozuk anons yapamayız diyor. Yine olaylar sırasında hendek ve barikatlar kaldırıldıktan sonra şehir içindeki su boruları patlıyor, belediye hiçbir şekilde müdahale etmiyor. Asılsız yangın ihbarı veriliyor, olay yerine giden itfaiye aracı yakılarak barikata dönüştürülüyor.

"Belediyede eğitim ve kültür hizmeti adı altında 25 personel çalıştırıldığını tespit ettik.

"Resmiyette bu personellerin ders vermesi, vatandaşları eğitmesi gerekiyordu. Bugüne kadar kime hangi eğitimin verildiğine dair bir rapor istedim. Kullanılan materyaller, kursiyer listesi, verilen eğitimle ilgili hiçbir veri yok. Bu nedenle bu kişilerle yapılan sözleşmeleri feshettik. 1 sosyoloğun 4 bin 300 lira maaş aldığı bu merkezlerde, 25 kişiye bir yılda ödenen toplam maaş ise 1 milyon 150 bin TL+KDV'ye ulaşıyordu. Biz söz konusu tutarı, vatandaşlarımıza hizmet için kullanacağız.”