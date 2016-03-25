Silvan Kaymakamlığı: Sokağa çıkma yasağı kaldırıldı

Silvan Kaymakamlığı, ilçedeki 18 mahalle ve köyde bugün saat 11.00'de getirdiği sokağa çıkma yasağını akşam saat 20.00'den itibaren kaldırılacağını açıkladı.

Diyarbakır'ın Silvan ilçesindeki 18 mahalle ve köyde bugün saat 11.00 itibariyle sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti. Doğan Haber Ajansı'nın (DHA) haberine göre, Silvan Kaymakamı Murat Kütük'ün yasak kararıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bölücü Terör Örgütü mensuplarının yakalanması huzur ve güvenliğinin, kişi dokunulmazlığının tasarrufa müteallik emniyetin kamu huzurunun sağlanması amacıyla Silvan Kaymakamlığınca 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunun 32/Ç maddesi gereğince 25.03.2016 günü saat 11.00'dan geçerli olmak üzere Silvan İlçesi Boğazönü, Demirkuyu, Özlüce, Dönenkaya, Taraklı, Esenyol, Duruseven, Gürpınar, Arıköy, Taşpınar, Çiğdemli, Toklar, Kayadere, Kazandağı, Kalemli, Arataş, Başdeğirmen ve Pınar köyü ve mahallelerinde ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağının uygulanmasına karar verilmiştir" denmişti.