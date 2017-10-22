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Silvan Kaymakamı: İzinsiz uçurulan drone açılan ateşle düşürüldü

SİLVAN (Diyarbakır), (DHA)- DİYARBAKIR'ın Silvan İlçesi Kaymakamı Adem Çelik, ilçe üzerinde izinsiz uçurulan insansız hava aracı 'drone'un güvenlik güçleri tarafından ateş açılarak düşürüldüğünü söyledi

22 Ekim 2017 12:25

SİLVAN (Diyarbakır), (DHA)- DİYARBAKIR\'ın Silvan İlçesi Kaymakamı Adem Çelik, ilçe üzerinde izinsiz uçurulan insansız hava aracı \'drone\'un güvenlik güçleri tarafından ateş açılarak düşürüldüğünü söyledi. 
Silvan Kaymakamı Adem Çelik, dün gece Silvan Emniyet Müdürlüğü\'ne taciz ateşi açıldığına dair haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyledi. Kaymakam, yaptığı açıklamada, \"Bazı basın gruplarında Silvan Emniyet Müdürlüğüne taciz atesi açıldığı gibi haberler asılsızdir. İlçe merkezimizde gece saat 01.20 civarinda güvenlik güçlerimiz tarafından Silvan üzerinde uçtuğu tespit edilen drone etkisiz hale getirilmek için ateş açılmış ateş açılma sonucu drone düşürülmüştür. Vatandaşlarımızın huzur ve güveniliği bizim için önemli bu bilinçle güvenlik güçlerimiz her türlü tedbiri almştır\" dedi.

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