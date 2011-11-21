Silüetin sorumlusu Çevre mi, Kültür mü



T24 - İstanbul’un tarihi silüetini bozan Zeytinburnu’ndaki 3 gökdelenle ilgili izin polemiğinde Çevre Bakanı Bayraktar, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nı işaret etti ve “Turizm ağırlıklı projelendirilen bölge için 1991-2011 arasında 10 ayrı plan onaylandı” dedi









Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre, Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, Zeytinburnu’nda yükselen biri 155 metrelik 3 ruhsatlı gökdelenle rilgili “Surların tecrit alanının hemen bitişiğinde, bizim turizm alanımızın dışında. İmar yetkisi bizde değil. Ben tarihi yarımadanın görüntüsünü bozacak hiçbir projeye imza atmadım” demişti. Bu tartışma üzerine CHP İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın Başbakan Tayyip Erdoğan için verdiği soru önergesine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yanıt gönderdi. Bakan Erdoğan Bayraktar yanıtında özetle şöyle dedi:

Zeytinburnu sahili



“Zeytinburnu ve Bakırköy sınırlarında, sahil yolunun kuzey-güney komşuluğunda yer alan bölgedeki planlara yönelik incelemede, bölgenin 1991-2011 yılları aralığında onaylanmış 10 nazım ve uygulama imar planlarının bulunduğu, söz konusu bölgenin turizm alanı ağırlıklı olarak planlandığı görülmektedir.



Yürürlükte bulunan meri planlara genel bir perspektifte bakıldığında, Bakırköy ve Zeytinburnu sahilinde bölgeye ilişkin çevre yapılanma şartlarının Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 1991-2011 yılları arasında onaylanan Turizm Alanlarına Yönelik Planlar neticesinde oluştuğu anlaşılmaktadır.” Bayraktar, ruhsat ve eklerine aykırı olarak yapılan inşaatların tespiti, durdurulması ve gerekli yasal işlemlerde ilçe belediyelerinin yetkili olduğunu bildirdi. Bayraktar, ihmal ve kasıtla ilgili hakkında işlem yapılan herhangi bir belediye görevlisi bildirmedi.







Oran: İşlem yapıldı mı?





CHP İstanbul Milletvekili Umut Oran “Bakan, Zeytinburnu’ndan yükselen ve İstanbul’un o güzelim siluetini bozan üç gökdeleni görmemiş. Çevre ve Şehircilik Bakanı, topu Kültür ve Turizm Bakanlığı’na atarak sorumluluktan kurtulamaz. Başbakan Erdoğan’a sordum ama imar yasasına aykırılık nedeniyle kaç kişi hakkında işlem yapıldığını dahi açıklamadılar” dedi.







