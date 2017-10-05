Silopi’deki tatbikat 18'inci gününde

Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ(Şırnak), (DHA)- ŞIRNAK\'ın Silopi İlçesi ile Habur Sınır Kapısı arasında bulunan TIR parkı karşısında, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Irak özel kuvvetlerinden bir birliğin ortak yürüttüğü tatbikatın 18\'inci gününde zırhlı araçlar, tank ve zırhlı muharebe araçları manevra yaptı.

Habur Sınır Kapısı yakınlarındaki TIR parkı karşısında yapılan tatbikatın 18’inci gününde, tatbikat alanına ilk olarak tanklar sevk edildi. Taktiksel hareket ve manevralar yapan tanklar, birlikte hareket ederek temsili düşman mevzilerine yöneldi. 4’lü gruplara ayrılan tanklar, belirlenen temsili hedeflere yönelerek yerlerini aldı. Bir süre bekleyen tanklar daha sonra başlangıç noktalarına geri döndü. Tanklardan sonra zırhlı muharebe araçları (ZMA) ile tatbikat alanında yerlerini aldı. Manevralar yapan ZMA’lar daha sonra birliklerine doğru çekildi.



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