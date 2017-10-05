T24 LogoT24 Logo
Gündem

Silopi’deki tatbikat 18'inci gününde

Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ(Şırnak), (DHA)- ŞIRNAK'ın Silopi İlçesi ile Habur Sınır Kapısı arasında bulunan TIR parkı karşısında, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Irak özel kuvvetlerinden bir birliğin ortak yürüttüğü tatbikatın 18'inci gününde zırhlı araçlar, ta

05 Ekim 2017 18:23

Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ(Şırnak), (DHA)- ŞIRNAK\'ın Silopi İlçesi ile Habur Sınır Kapısı arasında bulunan TIR parkı karşısında, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Irak özel kuvvetlerinden bir birliğin ortak yürüttüğü tatbikatın 18\'inci gününde zırhlı araçlar, tank ve zırhlı muharebe araçları manevra yaptı.
Habur Sınır Kapısı yakınlarındaki TIR parkı karşısında yapılan tatbikatın 18’inci gününde, tatbikat alanına ilk olarak tanklar sevk edildi. Taktiksel hareket ve manevralar yapan tanklar, birlikte hareket ederek temsili düşman mevzilerine yöneldi. 4’lü gruplara ayrılan tanklar, belirlenen temsili hedeflere yönelerek yerlerini aldı. Bir süre bekleyen tanklar daha sonra başlangıç noktalarına geri döndü. Tanklardan sonra zırhlı muharebe araçları (ZMA) ile tatbikat alanında yerlerini aldı. Manevralar yapan ZMA’lar daha sonra birliklerine doğru çekildi.
 
FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Mehmet Selim YALÇINSİLOPİŞırnak DHASilopiHabur Sınır KapısıTIRTürk Silahlı KuvvetleriIrakTaktikselBirTanklardanZMAManevralarZMAlar

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AKP'de bir istifa daha: Eski vekil "Her şey daha güzel...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24