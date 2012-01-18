T24 LogoT24 Logo
Politika

Silopi'deki jandarma taburundan da kemik çıktı

Diyarbakır'da geçtiğimiz hafta yapılan kazılarda bulunan 15 insana ait kafatası ve kemiklerin...

18 Ocak 2012 02:00

T24 - Diyarbakır'da geçtiğimiz hafta yapılan kazılarda bulunan 15 insana ait kafatası ve kemiklerin ardından, Silopi'deki jandarma komutanlığında başlatılan kazılarda da kemik parçaları bulundu. 



Şırnak Silopi'de 19 yıl önce kaybolduğu iddia edilen 6 köylüyle ilgili soruşturma kapsamında Görümlü Jandarma Tabur Komutanlığı'nın bulunduğu bölgede kazı başlatıldı.

Diyarbakır Barosu'ndan avukat Tahir Elçi ve kayıp köylülerin yakınlarının da katıldığı kazıda kemik parçalarına rastlandı.

Bu arada, Diyarbakır İçkale Mevkii'nde geçen hafta başlatılan kazılarda da, bugüne kadar 15 insana ait olan kafatası ve kemik parçası bulunduğu açıklandı.

Silopi'deki soruşturma, 1993 yılında taburda görev yapan bir askerin ifade vermesiyle başlamış, asker, 19 yıl önce PKK'ya yardım ve yataklık ettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan, sonrasında da kaybolan köylülerin tabur içine gömüldüğünü iddia etmişti.

Çizdiği krokiyi savcılığa teslim eden tanığın beyanı doğrultusunda Silopi Görümlü Taburu'nda yer tespiti yapılmış ve savcı denetiminde kazı yapılmaya başlanmıştı.



ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Araç muayenesinde yeni ücret tarifesi belli oldu ...

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

Optimar'dan yılın son anketi: Bugün seçim olsa oyunuzu hangi partiye...

Milli Piyango 2020 yılbaşı özel çekilişi sonuçlandı; işte büyük ikramiyeyi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24