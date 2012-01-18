Silopi'deki jandarma taburundan da kemik çıktı

T24

Şırnak Silopi'de 19 yıl önce kaybolduğu iddia edilen 6 köylüyle ilgili soruşturma kapsamında Görümlü Jandarma Tabur Komutanlığı'nın bulunduğu bölgede kazı başlatıldı.Diyarbakır Barosu'ndan avukat Tahir Elçi ve kayıp köylülerin yakınlarının da katıldığı kazıda kemik parçalarına rastlandı.Bu arada, Diyarbakır İçkale Mevkii'nde geçen hafta başlatılan kazılarda da, bugüne kadar 15 insana ait olan kafatası ve kemik parçası bulunduğu açıklandı.Silopi'deki soruşturma, 1993 yılında taburda görev yapan bir askerin ifade vermesiyle başlamış, asker, 19 yıl önce PKK'ya yardım ve yataklık ettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan, sonrasında da kaybolan köylülerin tabur içine gömüldüğünü iddia etmişti.Çizdiği krokiyi savcılığa teslim eden tanığın beyanı doğrultusunda Silopi Görümlü Taburu'nda yer tespiti yapılmış ve savcı denetiminde kazı yapılmaya başlanmıştı.