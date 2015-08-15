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Silopi'deki bomba yüklü araç vurularak patlatıldı

Araçta 300 kilogram patlayıcının bulunduğu belirlendi

15 Ağustos 2015 20:42

Şırnak'ın Silopi ilçesi Başverimli Beldesi'ne park halinde bulunan ve bomba yüklü olduğu ortaya çıkan otomobil uzman ekipler tarafından zırhlı personel taşıyıcıdan ateş açılarak patlatıldı.

Radikal'de yer alan habere göre, Silopi'nin Başverimli Beldesi'ne 1 kilometre uzaklıktaki Habur Sınır Kapısı'na açılan yolun kenarında park halinde ve plakasız bir otomobil olduğunu görenler, yanına giderek inceledi. Camı kırık otomobilin arka bagaj kısmından içeri bAraçta akanlar bagajda piknik tüplerine bağlı kablo düzeneklerini görünce araca kimsenin yanaşmaması için karayolunu araç lastikleri kapatıp durumu güvenlik güçlerine bildirdi.

Otomobilin bulunduğu yere zırhlı araçlarla gelen polis ekipleri yaptıkları ilk incelemede araçta bomba olduğunu tespit etti. Karayolunu trafiğe kapatan polis ekipleri bomba imha ekiplerini çağırdı. Bombalı otomobilin etkisiz hale getirilmesi için bomba imha ekiplerinini gelmesi bekledi. Batman Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ekipleri, olay yerindeki incelemelerini tamamladı. Ekipler, etrafa saçılan otomobilin parçalarını yaklaşık 4 saat süren çalışma sonucu topladı. Yapılan incelemede otomobile 300 kilogram patlayıcının bulunduğu belirlendi.

 

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