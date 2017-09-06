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Silopi'de 2 PKK'lı terörist öldürüldü

ŞIRNAK, (DHA) - ŞIRNAK'ın Silopi İlçesi Körseli Köyü kırsalında eylem hazırlığında bulunan PKK'lı 2 terörist, hava destekli operasyonda öldürüldü

06 Eylül 2017 19:29

ŞIRNAK, (DHA) - ŞIRNAK\'ın Silopi İlçesi Körseli Köyü kırsalında eylem hazırlığında bulunan PKK\'lı 2 terörist, hava destekli operasyonda öldürüldü.
Valilik tarafından yapılan yazılı açıklamada, bugün saat 10.20 sıralarında Silopi İlçesi Kösreli Köyü kırsalında askeri birliklere eylem hazırlığı içerisinde olan iki 2 bölücü terör örgütü mensubunun Bayraktar İHA ile tespit edildiği belirtilerek, \"Tespit edilen iki 2 bölücü terör örgütü mensubu düzenlenen hava destekli operasyonla etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar kararlılıkla devam edecektir\" denildi.

 
 

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