Silopi'de 2 PKK'lı terörist öldürüldü

ŞIRNAK, (DHA) - ŞIRNAK\'ın Silopi İlçesi Körseli Köyü kırsalında eylem hazırlığında bulunan PKK\'lı 2 terörist, hava destekli operasyonda öldürüldü.

Valilik tarafından yapılan yazılı açıklamada, bugün saat 10.20 sıralarında Silopi İlçesi Kösreli Köyü kırsalında askeri birliklere eylem hazırlığı içerisinde olan iki 2 bölücü terör örgütü mensubunun Bayraktar İHA ile tespit edildiği belirtilerek, \"Tespit edilen iki 2 bölücü terör örgütü mensubu düzenlenen hava destekli operasyonla etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar kararlılıkla devam edecektir\" denildi.



