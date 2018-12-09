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Silopi'de TIR'ın çarptığı köpek tedaviye alındı

Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ (Şırnak), (DHA)- ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde TIR'ın çarpması sonucu yaralanan sokak köpeği, tedaviye alındı

09 Aralık 2018 15:18

Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ (Şırnak), (DHA)- ŞIRNAK\'ın Silopi ilçesinde TIR\'ın çarpması sonucu yaralanan sokak köpeği, tedaviye alındı. 
Silopi ilçe merkezine yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki TIR parkı sahasında, bir TIR, sokak köpeğine çarptı. Köpek yaralanırken, görevlilerin ihbarı üzerine bölgeye Silopi Belediyesi görevlileri sevk edildi. Veteriner Hekimi Serhat Zekioğlu\'nun ilk müdahalesini yaptığı köpek, tedavi için belediyeye ait tesise götürüldü. 
Köpeğin sağlık durumu hakkında bilgi veren Veteriner Hekim Serhat Zekioğlu, \"Köpek göğüs bölgesinden darbe almış. Gerekli muayene ve müdahaleyi yaptık. İğnesi yapıldı. İç kanama olma ihtimaline karşı uygulama yaptım. Köpeği bölgeden aldık. Belediyemizin parke taşı alanında müşahede altında bekletiyoruz\" dedi.

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