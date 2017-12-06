Silopi'de termik santrali sahasında patlama: 3 yaralı (2)

2 YARALI ŞIRNAK’A SEVK EDİLDİ

Silopi\'de Cudi Dağı eteklerindeki termik santralde dinamit patlaması sonucu meydana gelen patlamada yaralanan 3 işçi ambulanslarla Silopi Devlet Hastanesi\'ne sevk edildi. Patlamada yaralanan mühendis Zeynel Toğargöl’ün tedavisine Silopi’de devam edilirken, durumlarının ağır olduğu belirtilen işçiler Musa Yelboğa ve Mustafa Yörübaş, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslar ile Şırnak Devlet Hastanesi\'ne sevk edildi. Olayla ilgili jandarma soruşturma başlattı.



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