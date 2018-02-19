Silopi'de şehit yüzbaşının adının verildiği kütüphaneye kitap desteği

Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ (Şırnak), (DHA) - ŞIRNAK\'ın Cudi Dağı\'nda bulunan üs bölgesine, teröristlerin düzenlediği silahlı saldırıda şehit olan Yüzbaşı Mustafa Erdal\'ın adının verildiği Silopi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi\'ndeki kütüphaneye, şehit yakınları ve askeri birlik tarafından çok sayıda kitap bağışlandı.

Cudi Dağı\'ndaki Kaletepe üs bölgesinde, 1 Ekim 2017 tarihinde düzenlenen saldırıda, şehit olan Yüzbaşı Mustafa Erdal\'ın adı, Silopi ilçesinde bulunan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi\'ndeki kütüphaneye verildi. Şehidin fotoğrafı ile biyografisinin yer aldığı yazı, çerçeve içinde kütüphane girişine asıldı. Kütüphaneye ilk kitap desteği, Silopi 172\'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı’ndan geldi. Askerler, 1000 kitap desteğinde bulundu. Ardından şehidin Ankara’da yaşayan ağabeyi Ali Erdal, kütüphaneye 286 kitap gönderdi. Kütüphaneye yapılan bağışlarla yaklaşık 4 bin kitap toplandı. Şehidin ağabeyi tarafından gönderilen kitaplar ise okul idarecileri, öğretmenler ve öğrenciler tarafından kutularından çıkarılarak, boş raflara dizildi.

\'ARTIK İSTEDİĞİMİZ KİTAPLARI ELDE EDİYORUZ\'

Okulun öğrencilerinden Nehir Ayaz, daha önce kütüphanede istedikleri kitapları bulamadıklarını belirterek, \"\'Şehit Yüzbaşı Mustafa Erdal\' adının verilmesiyle birlikte farklı konularda, çok sayıda kitap yardımı yapıldı. Herkesin okumasını tavsiye ederim. Çok güzel kitaplar var\" dedi.

Enes Silek adlı öğrenci ise kitapları gönderen şehit yakınlarına teşekkür ederek, \"Şehidin ailesinin gönderdiği kitaplar için teşekkür ediyoruz. Daha önce, burada istediğimiz kitapları bulamıyorduk. Onların gönderdiği kitaplar ile birlikte kitap sayımız arttı ve istediğimiz kitapları elde ediyoruz\" diye konuştu.

Silopi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Yunus Dolaş da kütüphanede yaklaşık 4 bin kitabın bulunduğunu kaydederek, şunları söyledi:

\"172\'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı\'nın bizim okulda şehit Mustafa Erdal adına açtığı ve kitap yardımı yapılan kütüphanemiz var. Bunun büyük kısmı, son 1 sene içinde özellikle şehit askerimiz Mustafa Erdal\'ın akrabalarının gönderdiği kitaplardır. Onların yardımı ile kazandırdığımız kitaplardır. Öğrencilerimiz için çok güzel bir olaydır. Şu an Silopi’de en büyük eksikliklerden biri de okuma oranıdır. Bunu geliştirmek için bu önemli bir adımdır. Emeği geçen herkese çok teşekküre diyorum. Özelliklede Mustafa Erdal’ın yakın arkadaşları, dostları ve ailesine teşekkür ediyorum.\"



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