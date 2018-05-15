Silopi'de sağlıkçılar Hemşireler Günü'nü kutladı

Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ (Şırnak), (DHA)- ŞIRNAK’ın Silopi ilçesinde Hemşireler Günü nedeniyle düzenlenen etkinliğe katılan sağlık çalışanları, canlı müzik eşliğinde halay çekip, oynayarak stres attı.

Silopi Devlet Hastanesi Başhekimliği tarafından düzenlenen Hemşireler Günü etkinliği ilçe merkezinden 5 kilometre uzaktaki özel bir tesiste yapıldı. Etkinliğe Kaymakam Savaş Konak ve İlçe Emniyet Müdürü Selçuk Erdoğan, Hastane Başhekimi Op.Dr. Serdar Munis, Hastane Müdürleri Mehmet Gürlek ile Mehmet Yalgattekin, Sağlık-Sen Silopi ilçe Temsilcisi Hasan Ökten ve sağlık çalışanları katıldı.

Sağlık çalışanları gecede, canlı müzik eşliğinde söylenen Türkçe ve Kürtçe şarkılarla halay çekti, Ankara havalarıyla oynadı. Gecede, Silopi Devlet Hastanesi Başhekimliği hastaneye katkı sunan Silopi Kaymakamı Savaş Konak ve İlçe Emniyet Müdürü Selçuk Erdoğan’a plaket ve çiçek takdim etti. Gecede ayrıca başarılı çalışanlara da takdir belgesi verildi.

Etkinlikte konuşan Kaymakam Dr. Sezer Işıktaş, Hemşireler Günü\'nü kutlayarak, \"Bu mesleğe başladığım için hiç sağlık memurluğu yapamadım ama ben de kendimi hep meslekten sayıyorum. Özellikle Kaymakamlık mesleğine başladıktan sonra kendime en yakın hissettiğim kurum sağlık kurumlarımız oldu. Silopi’ye gelmeden öncede nerede vali yardımcısı olarak görev yaptıysam valilerimiz tarafından sağlık meslek lisesi mezunu olduğum için il sağlık müdürlükleri genelde bana bağlandı. Silopi’deki malum yoğunluktan dolayı hastane ve sağlık personeli ile çok bir araya gelemiyoruz. Çok vakit geçiremiyoruz ama yani sürekli yanınızda olduğumu, sizlerle birlikte olduğumu bilmenizi isterim. Hemşirelerimizin, ebelerimizin, eczacılarımızın gününü kutluyorum\" dedi.

Silopi Devlet Hastanesi Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Mehmet Gürlek de bölgede huzurun arttığını ifade ederek, \"Bölgemizde artan huzur ve güven ortamından dolayı bu tarz etkinlikleri bu yıl ve bundan sonraki yıllarda daha rahat bir şekilde yapacağız. Silopi’nin dışarısındayız. Silopi yerleşim yerinin dışında bir eğlence tesisi burası. Yemekli bir mekanımız. Buraya kadar geldik, 200 kişi ile beraber. Hemşireler Haftası\'nı hep beraber kutladık. Bundan sonraki yıllarda da bu şekilde kutlamayı ümit ediyoruz\" diye konuştu.



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